عاجل.. السيسي يهنئ رئيس الوزراء العراقي هاتفيا على تشكيل الحكومة

أجرى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق.

وقال بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر "فيس بوك"، إن الرئيس تقدم بالتهنئة للسيد مصطفى الكاظمي على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة، مؤكدًا سيادته دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق.

وأكد الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.