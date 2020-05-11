ماذا يعني انخفاض معدل وفيات كورونا في مصر من 7.5% إلى 5.5%؟

في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر، خلال الأيام الأخيرة، أعلنت اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، آلية تحقيق التوازن بين الفتح والتعايش، والعمل على تقليل معدل انتشار الوباء التاجي، الذي أصبح يؤرق دول العالم أجمع.

وقال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إنّه جار حساب عدد الوفيات بالنسبة للحالات المسجلة، ومنذ أسبوعين: "الحالات كانت قليلة، وكان معدل الوفاة 7.5% والنهاردة هبط إلى 5.5% بفضل ربنا والشغل في مستشفيات العزل والرعاية المركزة.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة والفيروسات، وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، إنّ انخفاض عدد وفيات كورونا بمصر أمر مبشر، ويعطي بارقة أمل وسط لأنباء السيئة التي يبثها العالم عن الوباء التاجي.

وأضاف مصباح، لـ"الوطن"، أنّ هذا الانخفاض يعني أنّ الدولة بدأت تتوسع في عمل التحاليل الكاشفة عن فيروس كورونا، لمعرفة الأشخاص المصابين وفرزهم، ثم عزلهم عن التجمعات في أماكن وحدهم يتلقون فيها الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار أستاذ الفيروسات، إلى أنّ التحاليل تؤدي لاكتشاف المزيد من المصابين، ما يؤدي مباشرة لانخفاض نسبة الوفيات، إذ إنّ معدل الوفيات يأتي عن طريق قسمة الوفيات على الحالات المصابة، لينتج عنه المعدل الكلي، وهو ما أدى لانخفاض النسبة نحو 2%.