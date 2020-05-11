العليا للفيروسات: معدل الوفاة بسبب كورونا قل من 7.5% إلى 5.5%

كشف دكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، آلية تحقيق التوازن بين الفتح، والعمل على تقليل معدل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك بعض الأشياء الواجبة على الدولة والمواطن، مؤكدا: "الجهات المسؤولة عملت اللي عليها".

وأشار، إلى أنه يجرى حساب عدد الوفيات بالنسبة للحالات المسجلة، ومنذ أسبوعين: "الحالات كانت قليلة، وكان معدل الوفاة 7.5% والنهاردة هبط إلى 5.5% بفضل ربنا والشغل في مستشفيات العزل والرعاية المركزة".

وشدد على أهمية أن تتخذ دول العالم رد فعل سريع، وأن تعمل على توسيع إجراء اختبارات، موضحا: "السعودية عملت 39 ألف اختبار وعندها 230 وفاة، ونسبة الوفاة 8 ألاف، ولازم الدول هتفتح، ومش هنقدر نقفل، الماسك مش رفاهية، ومينفعش نشتري يتباع على الرصيف".

وواصل: "الماسك يحمي المواطن والآخرين والموظفين، كما يجب أن نلتزم بالتباعد الاجتماعي، كما يجب أن يلزم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بيوتهم".