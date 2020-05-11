توريد 103 آلاف طن قمح للشون والصوامع بالقليوبية

أعلن عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، توريد 103 آلاف طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ عبدالحميد الهجان على تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة طوال فترة التوريد والتأكد من درجات الرطوبة والنقاوة وضرورة توافر أجولة الخيش واستلام الأقماح طبقا للمواصفات القياسية حفاظا على صحة المواطنين.

وأشار مجدي عامر وكيل مديرية التموين إلى أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لاستيعاب كميات الاقماح الموردة وتم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وعضوية مندوبين من الزراعة، والصادرات والقبانية، والجهة المسوقة بكل موقع ويجرى صرف قيمة الأقماح للمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.