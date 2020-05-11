أديب لمهاجميه: نسيوا المدن الجامعية وبيعلقوا على إقامة ابني المجانية

علق الإعلامي عمرو أديب، على انتقاد البعض ممن قاموا وعلى حين غرة، بالتغافل عن المدن الجامعية وما فيها، واهتموا بأمر عوده نجله من الخارج.

فجاه نسيوا المدن الجامعيه وهوب محدش بيعلق على موضوع اقامه ابنى المجانيه اللى دفعتها مقدرا شاكرا وشغلوا كل اعلامهم على اسمى وبس . هما مش مهتمين بمصر ولا بالشعب المصري الحكايه كلها حكم وتحكم . كالعاده شكرا على حسن تعاونكم ولسه قفا قادم قريب حيعلم على الجزيره وظباط الجزيره — Amr Adib (@Amradib) May 11, 2020

وغرّد أديب، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "فجأة نسيوا المدن الجامعية، وهوب محدش بيعلق على موضوع إقامة ابني المجانية اللي دفعتها مقدرا شاكرا، وشغلوا كل إعلامهم على اسمي وبس"، موضحا: "هما مش مهتمين بمصر ولا بالشعب المصري، الحكاية كلها حكم وتحكم، كالعادة شكرا، على حسن تعاونكم".

وتوعد "أديب"، الفضائيات بالكثير من المفاجآت خلال الفترة المقبلة: "لسا، قفا قادم قريب حيعلم على الجزيرة وظباط الجزيرة".