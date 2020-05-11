استلام 55% من القمح المستهدف توريده ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وقال محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، إن ما تم توريده واستلامه منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، بلغ 110 ألف و381 طن قمح، بنسبة 55% من المستهدف توريده هذا الموسم.

وأكد وصفي عبد الله مدير مديرية التموين، أن هناك خطة معدة مسبقا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، ورئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كلا من: مديري المتابعة والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.

يقدر إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة بحوالي 130 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن.