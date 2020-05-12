حظك اليوم الثلاثاء 12-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان لا يهتم بكونه وحيدًا، ولكنّه يبذل كل شيء باستطاعته عندما يكون لديه شريك.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.