ممثل أطباء التكليف: النظام الجديد تسبب في وجود عجز في الوحدات الصحية

قال أيمن فاروق، ممثل أطباء تكليف دفعة مارس 2020، إن النظام الجديد للتكليف تسبب في وجود عجز شديد في الوحدات الصحية، إذ تقوم الدفعات السابقة بالإخلاء من هذه الوحدات دون تكليف أطباء جدد عليها، لافتًا إلى وجود مستندات من المديريات الصحية تثبت العجز في هذه الوحدات.

وأضاف "فاروق" في مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم الإثنين أونلاين: "لدينا مشكلة في النظام الجديد منذ تطبيقه في سبتمبر، ودرسنا مشاكل النظام ورصدنا أول مشكلة تتمثل في عجز شديد في الوحدات الصحية، بجانب عدم جاهزية المستشفيات والمدربين بالزمالة، فضلا عن عدم وجود تدريب حقيقي لأن الزمالة كانت تقبل ألفي طبيب وحاليا تقبل 8 آلاف طبيب بنفس العدد والمكان للتدريب وهذا يضر بأهم شهادة، بالإضافة لانقطاع فترة التدريب بالزمالة المصرية وهذا يضر بجودة التدريب".

وأوضح أن هناك تضييقا على الأطباء في اختيار التخصص وعلى مسار معين للزمالة المصرية، و"عدم فتح فرصة ترشيح للماجستير والدبلومة، ومنافسة الأطباء المعارين من الجامعة والأماكن الخارجية مع أطباء وزارة الصحة، ويضيع عليهم أماكن حقيقية مميزة".