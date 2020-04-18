نقابة الأطباء تخاطب الوزراء والبرلمان لحل أزمة أطباء التكليف

أرسلت نقابة الأطباء، خطابا لكل من رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب دكتور على عبدالعال، طالبت فيه بحل أزمة شباب الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، والذين يتضررون من قيام مسئولي إدارة التكليف بوزارة الصحة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة متضمنة العديد من السلبيات التي تضر بهم ولا تساهم في تحسين المنظومة الصحية، بحسب النقابة.

وطالبت النقابة في خطابها عقد لقاء عاجل بين مسئولي الوزارة وممثلى أطباء التكليف مع ممثلين للنقابة، وذلك للتوافق على حلول عاجلة تضمن التوفيق بين حاجات العمل ومتطلبات التدريب وبين حقوق الأطباء.

وأكد خطاب النقابة، على وجود شكوى من شباب الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، يتضررون فيها من قيام مسئولى إدارة التكليف بوزارة الصحة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة متضمنة العديد من السلبيات التي تضر بالأطباء الجدد ولا تساهم في تحسين المنظومة الصحية، وقد قام ممثلو هؤلاء الأطباء بشرح تفاصيل الأمر لمسئولى إدارة التكليف بالوزارة إلا أنه لم يتم الإستجابة لهم، مما اضطر معه معظم الأطباء لعدم التسجيل بحركة التكليف الجديدة، وهذا الأمر إن استمر فسوف يفقدنا قوة ضاربة هامة حيث أن مواجهة الجائحة الحالية تتطلب ضم أعداد إضافية من شباب الأطباء المتحمسين للمشاركة في جهود مكافحة الوباء.

وطالبت النقابة دعوة السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للنظر بعين الاعتبار لشكاوى الأطباء، وعقد لقاء عاجل بين مسئولي الوزارة وممثلي أطباء التكليف مع ممثلين للنقابة، وذلك للتوافق على حلول عاجلة تضمن التوفيق بين حاجات العمل ومتطلبات التدريب وبين حقوق الأطباء.