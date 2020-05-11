تناول الأطعمة المرطبة وابتعد عن الشمس.. نصائح للصيام في الموجة الحارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع أن تشهد مصر موجة حارة بداية من اليوم، إذ تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ3 درجات، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 38 درجة.

وقدّم الدكتور محمود شاهين؛ مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، بعض النصائح للمواطنين، أهمها تأخير السحور قدر المستطاع وتناول الزبادي والأطعمة المرطبة، مع عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وحيد سعودي يحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس

وشدد خبير الأرصاد وحيد سعودي، على مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، أهمها عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، غسل الرأس بالماء البارد من الصنبور مباشرة، تناول الأغذية الغنية بالسوائل في وجبة السحور مثل الخس والجرجير والخيار، وتقليل تناول الأطعمة الغنية بالمواد السكرية المصنعة مثل الحلويات الشرقية.

وبالنسبة للعمال خاصة في مجال المعمار، أوضح سعودي أنّ أفضل الأوقات للعمل هي من بعد الفجر مباشرة وحتى الساعات الأولى من الصباح، وكذا من بعد العشاء وحتى منتصف الليل.

وبالنسبة لنوعية الملابس التي يفضل ارتداؤها، قال "سعودي" إنّه لا مشكلة في تخفيف الملابس خلال ساعات النهار، لكن يفضل أن تكون ثقيلة نسبيًا في الساعات المتأخرة من الليل حتى نهاية هذا الشهر.

نصائح وزارة التموين للتغلب على الجوع والعطش

كما قدمت وزارة التموين بعض النصائح الغذائية لكيفية التغلب على الجوع والعطش، وأهمها الآتي:

- تناول وجبة الإفطار على دفعتين، بتناول من 3 إلى 5 تمرات مع كوب مياه وشوربة أو عصير طازج.

- الانتظار من ربع إلى نصف ساعة ثم تناول وجبة الإفطار الرئيسية، حتى تقلل الشعور بالتخمة وعسر الهضم والخمول.

- يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على كمية كافية من النشويات والبروتينات والخضروات، مع الحرص على تقليل الدهون والأطعمة المقلية حتى لا تشعر بالعطش.

- تناول الأغذية الغنية بالألياف والبروتين في وجبة السحور، حتى تشعر بالشبع.

- الإقلال قدر الإمكان من المشروبات الغازية.

- وللتقليل من العطش أثناء الصيام، تجنب شرب كمية كبيرة من المياه دفعة واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى فقدها بسرعة.

- تجنب الأغذية المملحة كالأجبان والمخللات والوجبات السريعة.

- تقليل تناول القهوة والشاي.