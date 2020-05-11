مطار القاهرة يستقبل 165 مصريا عائدين من الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رحلة الطيران الاستثنائية التي سيّرتها شركة إير كايرو للطيران لإعادة المصريين العالقين في الكويت، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ضمن الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، عن أنّ الرحلة رقم 2002، وصلت وعلى متنها 165 راكب، ومن المقرر فحص ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة، لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا، على أن يتم توزيع العائدين حسب رغبتهم بأحد فنادق القاهرة، أو إحدى المدن الجامعية.