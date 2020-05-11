"فتح" تدين مد الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل تلفزيون فلسطين بالقدس

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الاثنين، قرار الاحتلال الإسرائيلي بتمديد حظر عمل تلفزيون فلسطين في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، وكافة المناطق داخل أراضي الـ48.

واعتبرت الحركة أن هذا القرار التعسفي يعد انتهاكًا للقانون الدولي الذي يؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وانتهاكًا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

وأكدت "فتح" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - حق تلفزيون فلسطين والإعلام الفلسطيني بشكل عام في العمل بالقدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية، وذلك باعتراف 140 دولة في العالم، وبما ينص عليه القانون الدولي.

وأشارت إلى حق التلفزيون في العمل بحرية في أي بقعة بالعالم، وفي مقدمة ذلك القدس المحتلة، وفي العمل أينما وجد الشعب الفلسطيني.