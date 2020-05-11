توزيع 3 آلاف كرتونة رمضان و50 طن لحوم على أسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن جمعية الأورمان الخيرية وزعت خلال شهر رمضان 3 آلاف كرتونة مساعدات و50 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية، وقدمت مساعدات عينية ومشتملات زواج بقيمة 300 ألف جنيه.

ووجه "مختار" رسالة شكر وتقدير للجمعية على جهودها الملموسة وتعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، كما وجه الشكر لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في الدقهلية لجهودهم الملموسة في التعاون والمشاركة المجتمعية مع الدولة في توفير مشروعات وخدمات للمواطنين.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعية الأورمان بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة تقوم بتوفير احتياجات المواطنين وخاصة الأكثر احتياجا على مدار العام.

من جانبها، قالت الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة أن هناك تعاون مستمر مع جمعية الأورمان التي لا تبخل عن تقديم الدعم اللازم والمطلوب لتلبية احتياجات المواطنين وخاصة الأولى بالرعاية.