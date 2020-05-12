7 إجراءات للحصول على ترخيص ترميم عقار

كشف اللواء ماهر هاشم رئيس حي باب الشعرية، أنه فى حالة احتياج العقار لأعمال الترميم، على مالك عقار التقدم بطلب للحصول على رخصة بالترميم.

وأضاف هاشم لـ"الوطن"، أن هناك عدة إجراءات يجب اتباعها تتمثل فى الأتي:

- تقديم طلب إصدار تراخيص البناء "الترميم".

- القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما.

- تقرير فني مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب.

- فى حالة ترميم أو تدعيم العناصر الانشائية، يكون التقرير الفنى من مهندس استشارى، متخصص فى الهندسة الانشائية.

- يشتمل التقرير على أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ، مصحوبا بالانشاءات الهندسية اللازمة.

- مقايسة من المهندس أو المكتب الهندسى، تشمل بنود الأعمال وقيمتها.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.