نقيب المحامين يلتقي وزير المالية غدا لحل أزمة بروتوكول القيمة المضافة

يلتقي نقيب المحامين، رجائي عطية، وزير المالية الدكتور محمد معيط، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر، لحل أزمة انتهاء بروتوكول الضريبة على القيمة المضافة الموقع بين نقابة المحامين ووزارة المالية، وتجديده مره أخرى.

وكان عطية قد أعلن، أنه أجرى اتصالا بالدكتور محمد معيط وزير المالية منذ عدة أيام لتمديد البروتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة، بعد أن أصدر الأخير تعليماته بعدم تجديد البروتوكول، بعد أن أعتقد بأن النقابة غير ملتزمة به ولا ترغب فيه.

وأوضح أن وزارة المالية أرسلت له صورة أخرى من البروتوكول، وثابت فيه أن البروتوكول مبرم في 16-9-2018، وينتهي في 16-9-2019، أي قبل إجراء انتخابات النقابة العامة بستة أشهر، مشيرا إلى أن ما درجت عليه أجهزة الوزارة من بعد انتهائه هو من باب التسامح، قائلًا: تواصلت مع وزير المالية تليفونيًا، ووعدني بأن نلتقي.