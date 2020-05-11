"تعليم الدقهلية": شكاوى بسيطة في امتحان الفيزياء بأولى ثانوي

قال علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الدقهلية، إن 44849 طالبا وطالبة انتظام، و722 طالب خدمات، بالصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة الرياضيات للفصل الدراسي الثاني للعام 2019/2020، اليوم، وفق الجدول المعلن من الوزارة، ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تؤدي الامتحان في الثانية عشر ظهرا حتى الثالثة عصرا.

وأضاف عبدالرؤوف، أنه ترأس غرفة عمليات المديرية لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي ولم ترد شكاوى لغرفة العمليات إلا بعض الشكاوى وجرى التعامل معها على الفور وحلها.

وأثنى وكيل تعليم الدقهلية على غرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لسرعة استجاباتها لحل المشكلات التي تواجه أبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحان، مشيرا إلى أن ما يزيد على 46 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي سيؤدون الامتحان في مادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.