أرسل قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعميمًا للمديريات التعليمية، بشأن آليات وضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

ونص الخطاب، على أنه بالنسبة للصف الأول الثانوي، تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر إجراؤها خلال شهر يناير 2020 ورقيا، وفقا للمواصفات التي يصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتعقد الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية وبنظام (Open Book)، وتجري عملية تقدير الدرجات، على مستوى الإدارة التعليمية.

كما نص الخطاب، على أن تتولى المديرية، تجميع النتائج من الإدارات التعليمية التابعة لها، وإرسالها للوزارة، وفقا للنموذج والآلية، التي سيجرى إعدادها من قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات توجيهية لموجهي عموم المواد الدراسية، مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة، لتوضيح التعليمات الخاصة بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وكل ما يتعلق بعملية التقييم (صياغة الأسئلة- عددها وتصنيفها).

وتابع: "أما بالنسبة للصف الثاني الثانوي، فإجراء الامتحانات باستخدام جهاز التابلت لطلاب المدارس الحكومية (الرسمية –الرسمية لغات) وطلاب المدارس غير الحكومية (الخاصة – المعاهد القومية)، أما بقية الفئات: (المنازل، الخدمات، السجون، الطلاب المجندون، الطلاب المتواجدون بالمستشفيات، طلاب الدمج) سيتم امتحانهم ورقيا".

واختتم الخطاب، أن تعقد امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي، في الفترة المسائية، بينما تعقد امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي، في الفترة الصباحية، وأن درجة الطالب في امتحانات نصف العام، تمثل 50% من الدرجة الإجمالية، وحالة الطالب النهائية، تتوقف على مجموع درجات الفصل الدراسي الأول، والفصل الدراسي الثاني.