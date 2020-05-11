في ذكري وفاته.. تعرف على أبرز معارك فرج فودة والمحرضين على قتله

بعد ارتفاع وتيرة العنف في الثمانينات ومحاولات اغتيال وزير الداخلية اللواء حسن أبو باشا والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ووزير الداخلية الأسبق اللواء النبوي إسماعيل في عام 1987، وتعدد حالات قتل الأقباط واستباحة أموالهم، والهجوم على محلات الفيديو وبيع الخمور وأدوار السينما وسيطرت الجماعات الإسلامية على مناطق معينة كإمبابة مثلا، وارتفاع وتيرة الفتن الطائفية بسبب تحريض الجماعات المتشددة، لمع نجم كاتب مصري جريء أخذ على عاتقه نقد فكر الجماعات المتغولة التي تنشر شرها في كل مكان، وهي الجماعات الدينية، لكن نشاط الدكتور فرج فودة القوي والمتكاثر هو ما أدى لتصفيته من قبل الجماعات.

يقول سامح عيد، خبير الحركات الدينية، كان لفودة قبل وفاته العديد من المواجهات والمناظرات، مع الإسلام السياسي، تلك المناظرات التي يجمع الكثيرين على أنها السبب الرئيسي في اغتياله.

فكان لفرج فودة مناظرتان شهيرتان أولها كانت مناظرة معرض القاهرة الدولي للكتاب في 7 يناير 1992 تحت عنوان: مصر بين الدولة الدينية والدولة المدنية، وكان فرج فودة ضمن جانب أنصار الدولة المدنية مع الدكتور محمد أحمد خلف الله، بينما على الجانب المقابل كان شارك فيها الشيخ محمد الغزالي، والمستشار مأمون الهضيبي مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد عمارة الكاتب الإسلامي، وحضر المناظرة نحو 20 ألف شخص.

والمناظرة الثانية كانت في نادي نقابة المهندسين بالإسكندرية يوم 27 يناير 1992 تحت عنوان: مصر بين الدولة الدينية والدولة المدنية، وشارك فرج فودة ضمن أنصار الدولة المدنية مع الدكتور فؤاد زكريا، بينما كانت جانب نصار الدولة الدينية: الدكتور محمد عمارة، والدكتور محمد سليم العوا، وشارك فيها نحو 4000 شخص.

ولم يسلم أحد من نقد فودة ففي عام 1990 كان قد نشر كتاب "نكون أو لا نكون"، والذي ضم عدة مقالات، وأمر الأزهر بمصادرة الكتاب بعد طبعه، إذ تضمن نقدًا حادًّا لشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، نتيجة لاتهامه المدافعين عن الدولة المدنية بالخارجين عن الإسلام، وهو ما عده فودة تجاوزا لدور الأزهر الرسمي، وقذفًا لفريق من خيار المسلمين المجتهدين.

اختلف "فودة" مع الجميع، وتعددت معاركه الفكرية، فأدان احتفاء اليسار المصري بسليمان خاطر (1961-1986) الذي قتل سبعة سياح إسرائيليين، وعندما اندلعت حرب الخليج الأولى في أغسطس 1990، كان فرج فودة من كتاب المعارضة القليلين الذين أيدوا موقف مصر الرسمي لتحرير الكويت. وقد خاض بسبب ذلك العديد من الصراعات السياسية مع كل من الإسلاميين والقوميين المؤيدين لصدام حسين وغزو الكويت.

وفي 3 يونيو 1992 أصدرت جبهة علماء الأزهر التي يترأسها الإخوان فتوى بتكفيره، وبعد خمسة أيام في 8 يونيو 1992 وقبيل عيد الأضحى، قام مسلحان منتميان للجماعة الإسلامية باغتياله أمام الجمعية المصرية للتنوير التي أسسها.

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والباحث في الشئون الإسلامية، إن المحرضين على قتل فودة كثيرون، فقد كان الرجل ملء السمع والبصر، وحجر عثرة في طريق جماعات الإسلام السياسي، ويمتلك قدرات غير عادية فى تفسير النصوص، وأضاف أنه إضافة لجبهة علماء الأزهر الإخوانية، كان للدكتور محمد عمارة، الذي يصفونه بالفيلسوف الإسلامي، دور في التحريض على قتل فرج فودة بدعوى أنه ارتد عن الإسلام.