أحمد كريمة: المتستر على الإرهابي كمن حمل السلاح

تحدث الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن حكم التستر على الإرهابيين، في ظل حرب الدولة على الإرهاب.

واستشهد كريمة خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نور النبي"، على قناة "صدى البلد"، بواقعة حدثت أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حيث أنه في أحد الغزوات توعد الصحابي سعد بن عبادة، قريش، وقال "اليوم يوم الملحمة، اليوم تراق فيه الدماء ويذل الله فيه قريشًا، فسمع علي بن أبي طالب ما قاله، وأسرع للنبي عليه الصلاة والسلام".

وتابع: "ما فعله علي بن أبي طالب ليس نميمة ولكن حكما في السياسة، وإبلاغ الدولة عن الأخطاء واجب، وأي مواطن شريف لو علم بمكان وجود بؤرة إرهابية، وتستر عليها، يكون كالمباشر بالإرهاب، مثل اليد التي مسكت السلاح".

وأردف: "عندما علم الرسول بتهديد سعد بن عبادة، طلب من علي، أن ينزع منه لواء القيادة ويمنحه لابنه، ثم نادى في الناس، أن اليوم يوم المرحمة".