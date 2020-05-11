اعتبارا من 1 يونيو.. جونسون يمنح الضوء الأخضر لاستئناف الدوري الإنجليزي

منحت الحكومة البريطانية، الضوء الأخضر لاستئناف منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد توقفها فترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" اليوم، أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، منح رابطة الدوري الإنجليزي الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات خلف أبواب مغلقة اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل.

وأضافت أنه سيسمح بإقامة الفعاليات الثقافية والرياضية، لكن بدون حضور الجماهير، لتجنب خطر الاتصال بينهما، مشيرة إلى أنه سيتم بث هذه الفعاليات عبر شاشات التلفاز.

جدير بالذكر أن منافسات الدوري الإنجليزي توقفت قبل 9 جولات من النهاية، ويتصدر نادي ليفربول الترتيب برصيد 82 نقطة ويحتاج إلى 6 نقاط فقط، لضمان تحقيق لقب البريميرليج الأول منذ 30 عامًا.