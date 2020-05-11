محافظ القليوبية يشهد إزالة عقار بدون ترخيص من 5 طوابق في بنها

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، حملة لإزالة مبنى بدون ترخيص على مساحة 100 متر، مكون من دور أرضي وخمس طوابق، تم تشييده بالخرسانة.

وأكد "الهجان" على استمرار تلك الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية فورا، ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدا على أن الدولة عازمة فى التعامل بحسم مع ملف التعديات وسيتم إزالة كل التعديات وتحقيق الردع العام.

وقال المحافظ إنه تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون، وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أى خسائر في الأرواح والمعدات.شارك في الحملة من الجهاز التنفيذي اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد وعلي إمام وحمادة وهدان نائبي مجلس مدينة بنها، ومن القيادات الأمنيه اللواء حمدي أبو شوشة مساعد مدير أمن القليوبية للأفراد والتدريب.ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة.