محافظ القليوبية يشهد إزالة أدوار مخالفة ببرجين سكنيين في طوخ والقناطر

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، أعمال الحملة المكبرة لإزالة برج سكني بشارع نفق مشتهر بمدينة طوخ، مكون من 13 طابقا وحاصل على ترخيص بأرضي و4 أدوار، حيث قام صحاب العقار ببناء 8 طوابق بالمخالفة بدون ترخيص ومخالف للشروط الهندسية والتنظيم.

كما شهد إزالة برج مخالف بمدينة القناطر الخيرية مكون من أرضي و10 طوابق وصادر له ترخيص بأرضي و5 طوابق، حيث قام صاحب العقار ببناء 4 طوابق بالمخالفة.

شارك بالحملتين اللواء السيد يوسف نائب مدير أمن القليوبية والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، ومحمد ياسين نائب رئيس مدينة طوخ واللواء ضياء عبد الحميد رئيس مدينة القناطر الخيرية.

ووجه المحافظ بإزالة الأدوار المخالفة مع مراعاة كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة، وتابع بنفسه أعمال الإزالة التي تتم للأدوار المخالفة، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة، لافتًا إلى أن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة دون استثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.