اتهامات أمريكية للصين بسرقة أبحاث علاج كورونا

سجلت الولايات المتحدة 776 وفاة إضافية من جراء فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد وفيّات الجائحة فى البلاد إلى 79 ألفاً و522، بينما تخطى عدد المصابين فى الولايات المتحدة المليون و300 ألف.

ودافع المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عن إعادة تحريك الاقتصاد رغم تواصل تفشى الوباء، وسط تحذيرات الخبراء من أن رفع الحجر قد يؤدى إلى زيادة الانتشار.

وأفاد تقرير صحفى، أمس، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة الأمن الداخلى يستعدان لإصدار تحذير من أن أكثر القراصنة والعملاء مهارة فى الصين يعملون على سرقة الأبحاث الأمريكية الجارية لتطوير لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا، كما نفى البيت الأبيض ما تردد عن أن نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، سيعزل نفسه بعد ثبوت إصابة أحد مساعديه بالفيروس.

وفى الصين، أظهرت بيانات رسمية، نُشرت أمس، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، فى أعلى زيادة يومية منذ 28 أبريل، وأعادت شركة والت ديزنى فى مدينة شنغهاى الصينية، أمس، فتح أبوابها أمام عدد محدود من الزائرين، منهية إغلاقا استمر نحو ثلاثة أشهر نتيجة تفشى فيروس كورونا. وفى كوريا الجنوبية، أعلنت حكومة بلدية سول أنه يتعين على ركاب مترو الأنفاق ارتداء كمامات الوجه فى حال ازدحام عربات المترو.

وبدأت فرنسا، أمس، الخروج التدريجى من العزل الصحى الذى استمر 54 يوماً، لكن تحت تدابير وقيود صارمة، وسيتمكن الفرنسيون، اليوم، من مغادرة منازلهم دون الحصول على تصاريح تحدد سبب وجودهم فى الشوارع، لكن مع الالتزام بالتدابير الصحية الصارمة لتجنب موجة ثانية من انتشار الوباء، كما أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس، أن البلاد لم تسجل أى حالة إصابة بالفيروس، لأول مرة منذ مطلع مارس الماضى.