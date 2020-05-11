روسيا تتجاوز إيطاليا وبريطانيا بزيادة قياسية في عدد إصابات كورونا

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا مثيليه في إيطاليا وبريطانيا، اليوم، لتحتل البلاد المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعدما سجلت زيادة يومية قياسية في عدد المصابين وقبل ساعات من مراجعة الرئيس فلاديمير بوتين للقيود المفروضة للحد من التفشي.

وارتفع العدد الرسمي لحالات الإصابة المسجلة في روسيا إلى 221.344 حالة، ما يعني أنه تخطى عدد الإصابات في إيطاليا وبريطانيا ولا تسبقه سوى إسبانيا والولايات المتحدة بعد أن قفز عدد حالات الإصابة الجديدة 11656 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت موسكو، بؤرة التفشي في روسيا، أكثر من نصف حالات الإصابة والوفيات. وأعلنت اليوم 6169 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 115909 حالات.

وسجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد 94 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 2009 أشخاص. ولا يزال معدل الوفيات الرسمي أقل منه في العديد من الدول الأخرى.

وتعزو السلطات الروسية ارتفاع عدد الحالات المسجلة منذ عشرة أيام إلى تضاعف الاختبارات التي تم إجراؤها - 5.6 مليون حسب تعداد الاثنين - وليس بسبب تسارع انتشار العدوى، وهذا ما يفسر أيضاً انخفاض معدل الوفيات، ويشكك البعض في روسيا في هذا التفسير معتبرين أن عدد الوفيات دون الواقع.

ويأتي هذا الإعلان فيما من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً حكوميا لتقرير ما إذا كان سيتم تمديد مهلة الإجازات المدفوعة، والتي تم تطبيقها في روسيا أواخر مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتنتهي مساء اليوم رسميا.

قبل هذا الاجتماع، أمرت رئاسة بلدية موسكو بتمديد إجراءات عزل السكان حتى 31 مايو، وفرضت ارتداء الكمامات الواقية والقفازات في وسائل النقل العامة والمحلات التجارية، وتلتها في ذلك مدينة سانت بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وأعلنت عدة مناطق أخرى، بما في ذلك مناطق بيلجورود (وسط) وماجادان (شرق سيبيريا) أو حتى يامال (القطب الشمالي الروسي) عن تخفيف قيود العزل ابتداءً من يوم الثلاثاء، عبر السماح خصوصاً بتنزه الأطفال وإعادة فتح مراكز التجميل.

من بين الجمهوريات السوفياتية السابقة، بدأت أوكرانيا في رفع العزل تدريجيا اليوم مع إعادة فتح الحدائق والمتاحف والمطاعم وبعض المحلات التجارية.

وستستأنف جورجيا في القوقاز عمليات الإنتاج ومبيعات الجملة والمفرق اعتباراً من يوم الاثنين، باستثناء مراكز التسوق الكبيرة ومحلات الملابس.

وأعلنت كازاخستان في آسيا الوسطى يوم الاثنين نهاية حالة الطوارئ المفروضة للتعامل مع الوباء.