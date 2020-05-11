الحلقة 18 من مسلسل حب عمري.. خطوبة سارة لياسر.. وعيسى يكتشف خيانتها

يكتشف عيسى (هيثم شاكر) أن سارة (سهر الصايغ) تغيرت تماما ولم تعد تحبه ولا تطيق الجلوس معه، بعدما عاد من سفاجا للشهادة ضد نعيم (أحمد كرارة)، في الحلقة الـ18 من مسلسل حب عمري.

ملخص الحلقة الـ18 من حب عمري

يخبرعيسى، سارة، بأن محامي نعيم، عرض عليه نصف مليون جنيه من أجل تغيير أقواله في قضية قتل ناصر (باسم نعيم) سكرتيره السابق، ويفاجئ بها تخبره بأنه ضيع فرصة كبيرة وكان لابد أن يتمسك بالمبلغ ويترك المبادئ التي طالما تمسك بها وسببت له الفقر.

ومن ناحية أخرى، يحصل الدكتور وسيم (تامر فرج)، على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف بإجماع أراء اللجنة التي ناقشته في رسالة زوجته مريم (هاجر الشرنوبي)، بعدما أمرت المحكمة من قبل باختباره في الرسالة والتي قال إن لديه نصفها لأنه ساعد زوجته فيها وإذا كانت تريد الطلاق أو كسب قضية الخلع عليها التنازل عن نصف رسالتها.

وبعد فوز وسيم بنصف الرسالة وخسارة زوجته لقضية الخلع، تترجاه أن يطلقها لأنه تسبب في خسارتها لنجاحها وشهرتها وحب الناس لها، ويوافق على مطلبها لأنه يحبها.

وتزداد الأحداث تعقيدا بعدما رفضت سهام (عبير منير) والدة ياسر، الموافقة على زواجه من سارة، بعدما تقدم لها، ويخبر ياسر (محمد عادل)، سارة، بأن رانيا (منة فضالي)، تضغط على والدته لإقناعها بالموافقة، لأن بزواجهما سيخل لها الجو مع عيسى.

تغدر سارة بعيسى وتستغل غيابه في السفر وتوافق على خطبتها لياسر، والذي أحضر والدته بعدما وافقت على مضض على الخطوبة لبيت سارة، ويقرأوا الفاتحة، وفي نفس اللحظة يعود عيسى من السفر بعدما اكتشف أن مدير حسابات الفندق رجل مشبوه، ولذلك قرر العودة إلى منزله.

وتنتهي الحلقة بشجار عيسى مع ياسر بعدما شاهده وهو يغادر بيت سارة ويعلم بأمر خطبته لها، وتخبره سارة بأنها لم تعد تستطيع تحمل الفقر والظروف القاسية وأن يوفر حبه لفتاة أخرى ويجب عليه نسيانها.

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

موعد عرض مسلسل حب عمري

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.