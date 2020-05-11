أحمد كريمة عن حكم "قراءة المغنيين للقرآن": الصحابة غنوا أغاني وطنية

أجاب الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن سؤال "هل من يغني لا يتلو القرآن؟!"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نور النبي"، على قناة "صدى البلد".

وقال كريمة: "هذا خطأ، ربنا يهدي الجميع، هل الشعراء الذين كانوا ينظمون الشعر أيام الرسول، هل حُرموا من قراءة القرآن الكريم، مثل حسان بن ثابت، وسلمة بن الأكوع الذي كان يغني للإبل لكي تنشط في السير".

وأضاف: "هل الذين كانوا ينشدون في الأعراس، والصحابة الذين كانوا ينشدون الاناشيد الوطنية مثل (اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلنا سكينتك علينا وثبت الأقدام إن لاقينا)، حتى أنهم استقبلوا النبي استقبالا حافلًا بنشيد طلع البدر، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من قراءة القرآن".

وتابع: "استمعت في الإذاعة عدة مرات إلى تلاوة سورة إبراهيم من السيدة أم كلثوم، وتأثرت بها، وكنت أتمنى أن تقرأ القرآن كاملا، وفي العهد الملكي كان هناك مقرئات، وعاصرت وجود مقرئات للنساء في مآتم العزاء، ومن حق أي مسلم أن يقرأ القرآن".