مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية في سوريا والأردن وفلسطين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السابع عشر على التوالي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية، لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وجرى توزيع 550 سلة غذائية تزن 18 طنًا للأسر المحتاجة والفقيرة في لاهور، استفاد منها 3300 فرد، في منطقة لاهور بإقليم البنجاب، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول في مختلف المناطق 20108 سلال غذائية.

يأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية 2000 سلة غذائية رمضانية، للأسر الأردنية والفلسطينية والسورية المتعففة في عدد من المحافظات الأردنية، استفاد منها 2000 أسرة. جرى توزيع 700 سلة غذائية في عمّان و500 سلة غذائية في مأدبا، و800 سلة غذائية في البلقاء، استفاد منها 10000 فرد.

تأتي هذه المساعدات ضمن خطة إغاثية لاستكمال توزيع 41595 سلة غذائية على الأسر الأردنية والفلسطينية والسورية الأكثر تأثرًا بسبب الإجراءات الاحترازية كمنع التنقل وتعطيل القطاع الخاص نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).