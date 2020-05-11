لطلاب الثانوية العامة.. خطوات استخراج رقم الجلوس من "التربية والتعليم"

أعلنت وزارة التربية والتعليم، لطلاب الثانوية العامة، إمكانية الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب لمتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2019-2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة، بدءً من اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن رقم الجلوس كالآتي:

خطوات الاستعلام عن رقم الجلوس لطلاب الثانوية

يمكن الاستعلام عن رقم جلوس طلاب الثانوية العامة، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، أو الضغط هنــــا.

ثم الضغط إعلان أرقام جلوس الشهادة الثانية.

ادخل كود الطالب ثم التسجيل، سيظهر الرقم الجلوس.

كما كشفت الوزارة، عن أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020.