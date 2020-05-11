انتشال جثة شاب من مياه النيل في المنصورة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، جثة شاب طافية في مياه نهر النيل فرع دمياط بالمنصورة خلف مكتبة مصر العامة، بالقرب من ديوان عام محافظة الدقهلية، وتكثف المباحث من تجرياتها لمعرفة سبب الوفاة.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثانٍ المنصورة من بعض الأهالي بوجود جثة طافية بمياه النيل خلف مكتبة مصر العامة بالمنصورة.

وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وانتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى "معاذ.م.ح" 16 عاما، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.