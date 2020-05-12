الطقس اليوم الثلاثاء 12-5-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ يسود طقس حار، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

وعلى السواحل الشمالية يسود طقس مائل للحرارة، مع شبورة صباحية تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة نهارًا، باردة ليلًا.

وعلى شمال الصعيد وجنوبه يسود طقس مشمس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على الشمال، لطيف على الجنوب، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الطقس في السعودية

ويتوقع موقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، أن يسود طقس حار نهارًا، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشرقية، إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها.

الطقس في الأردن

وأعلنت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن طقس اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، والأجواء ربيعية دافئة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.