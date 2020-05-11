الإسكان: العمارات القريبة من محور "الزمر" مخالفة وصادر لها قرار إزالة

قال مصدر مسؤول في وزارة الإسكان والمرافق، إن العمارات القريبة من كوبري محور الزمر مخالفة، وصدر لها قرار إزالة من فترة طويلة، وذلك لتعديها على خط التنظيم، مؤكدًا أن تخطيط كوبري محور الزمر سليم في تصميمه.

من جانبه، ذكر مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر يواجه العديد من التحديات التى يتم التغلب عليها، ومنها أن موقع المشروع في منطقة من أكثر المناطق ازدحامًا بالقاهرة الكبرى، ويتم التنسيق المستمر لعمل التحويلات المرورية لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.

ولفت المصدر إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لعدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع، بجانب توفير وتحسين ورصف طرق بديلة، لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع.

وأكد أنه جارٍ استكمال المرافق بالمنطقة وحمايتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يؤدي إلى تجديد هذه المرافق طبقًا للمواصفات الحديثة التي تعود بالنفع على المواطنين، إضافة إلى أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروع.

ولفت المصدر إلى أنه يُجرى حاليًا إجراء المزيد من الدراسات على تصميمات المشروع فى المناطق التى تتطلب أعمال نزع الملكية، للحد من هذه الأعمال بأقصى درجة ممكنة.

وأشار إلى أن المشروع الذي تصل تكلفته إلى 3.9 مليار جنيه، يعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري، ما يؤدي لتقليل وقت الرحلات، وخفض نسب التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.

وأوضح أن مسار المشروع يبدأ من الطريق الدائري جنوباً "دائري المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالًا "دائري الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالي 12 كم وعرض (33 – 65.5) متراً، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم)، إضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة).