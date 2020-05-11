حلمي بكر يعلق على ظهوره في "عمر ودياب" وتكرار لقائه بشطا وبيكا

حل الملحن حلمي بكر ضيفًا على مسلسل عمر ودياب، والذي يناقش قضية غناء الراب الشعبي بمعالجة كوميدية، ليظهر في مشهد وكأنه يعيد اللقاء التلفزيوني الذي بُث قبل أكثر من عام عبر برنامج "واحد من الناس".

في المسلسل "عمر" و"دياب" يؤديان دور مغنيين شعبيين، ويحل حلمي بكر في لقاء تلفزيوني معهما، وقبلها بأكثر من عام كان يجلس مع مجدي شطا وحمو بيكا، لتتكرر العديد من المواقف بينهما وكأنه يعيد المشهد من دراما الواقع.

وقال الملحن الناقد الفني حلمي بكر بعد ظهوره في المسلسل، إن القضية لا تُطرح من الأساس ولكنها مجرد تكرار، موضحًا أن الحديث عن تلك النماذج والإشارة إليها وتوجيه علامات الاستفهام لا يعد صياغة قضية، وإنما تأكيد للوضع القائم والذي نعيش فيه.

وتابع "بكر" في حديثه لـ"الوطن"، أن دعم تلك الأفكار أو تلميعها من خلال الإعلام لكسب القراءات وعدد المشاهدات ينبئ عن أننا في طريقنا إلى الهلاك دون أن ندري.

وأشار الملحن الموسيقي، إلى أنه من الممكن اعتبار هذا النوع من الغناء جانبًا من جوانب ما يقدم للجمهور، لكنه لا يمكن أن يكون الباب والخريطة لمستقبل مصر الفني.

وأضاف أن وجود هذا النوع من الأصوات وهذا النوع من الكلمات ينبئ أننا في حالة انهيار مجتمعي، متابعًا "اللي هيبقي ضدي يوريني العكس وأنا أخرس".

مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني، ويحكي عن شابين عاطلين يبحثان عن أي مهنة لكسب العيش، وتتحدث حلقة اليوم عن غنائهما الشعبي بدون تصريح لكسب الأموال من مشاهدات برنامج "تيك توك".