وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ 80 ألفا

أعلنت وكالة "رويترز" للأنباء، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة تخطى حاجز 80 ألفا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، في وقت سابق، أن اختراق فيروس كورونا للبيت الأبيض بعد الإعلان عن إخضاع ثلاثة من أعضاء فريق مكافحة الفيروس لعزل ذاتي إثر شكوك بتعرضهم للوباء، ما أثار قلقا لدى الرئيس دونالد ترامب بأن ذلك قد يقوض خططه لإعادة تشغيل الاقتصاد وتطميناته للرأي العام بأن الفيروس بدأ يتلاشى.