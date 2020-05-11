الجسر الجوي لإعادة المصريين العالقين ينطلق غدا إلى لندن وواشنطن

تغادر مطار القاهرة الدولي، غدا الثلاثاء، رحلتي طيران استثنائيتين تسيرهما الشركة الوطنية مصر للطيران، إحداهما إلى العاصمة البريطانية لندن، والأخرى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ فترة تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعود الرحلتان إلى مدينة مرسى علم، حيث يخضع جميع الركاب العائدين على متن الرحلتين إلى فحص طبي من قبل إدارة الحجر الصحي بمطار مرسى علم الدولي، ومن المقرر أن يتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدني المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.