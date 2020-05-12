"ساعة الحظر".. بث أون لاين لفرقة "الورشة"

منذ عام 1992 لم تتوقف فرقة «الورشة المسرحية» عن إنتاج عروض فنية لها خلال رمضان، تقدم فيها التراثين الغربى والعربى ممزوجين بصورة فنية تدهش المشاهد، ولكن هذا العام بسبب فيروس كورونا وفرض الحظر، أجبرت جميع الفعاليات الفنية على التوقف كوسيلة لمنع انتشار الفيروس، ولكن الفرقة قررت ألا تتوقف عن دورها فى إمتاع الجمهور، فأطلقت عروضاً فنية مسموعة على وسائل التواصل الاجتماعى تحت اسم «ساعة الحظر».

«المثل الشعبى بيقول إن ساعة الحظ ما تتعوضش، وإحنا استلهمنا الاسم فى عروض فنية صوتية لمدة 5 أيام فى رمضان، العرض كان اسمه العام ليالى الورشة، وبدأ منذ عام 1992، وكل رمضان بنختار له اسم مختلف، مرة أطلقنا عليه اسم خشاف، ومرة اسم اللى يعيش، ومضمونه بيتغير على طول، ممكن يشمل حكايات وساعات استكشات وأغانى، وكلها مستوحاة من التراث الشعبى، بهدف إمتاع الناس فى رمضان حتى لو فيه حظر».

يؤكد حسن الجريتلى أن العروض المقدمة «أون لاين» لأول مرة فى تاريخ الفرقة، أبطالها كلهم من أعضاء الورشة: «فرقة الورشة اتكونت عام 1987، يعنى من 33 سنة، كأول فرقة مستقلة فى حركة المسرح الحر فى مصر، وهى ما وقّفتش شغل على مختلف فنون الأداء الشعبى، بره وجوه مصر، والعروض اللى هنقدمها أون لاين هتكون بث صوتى، وأبطالها متدربين فى الورشة، بيستعرضوا إمكانياتهم الفنية وتدريباتهم فى الغنا والتمثيل والحكى وحتى الرقص، بهدف أنه يكون ممثل شامل، يضيف للفن المصرى، ومن النماذج اللى خرجتها الورشة ممثلين زى عبلة كامل وسيد رجب، وفى موسم رمضان الحالى، عارفة عبدالرسول، ودينا ماهر مؤخراً فى مسلسل 100 وش».