تعافي 7 من كورونا وتحول نتيجة 17 حالة إلى سلبية في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، اليوم، خروج 7 حالات لتحسن حالتهم من المدينة الجامعية بجامعة المنصورة، وتحول نتيجة 17 حالة إلى سلبية لفيروس كورونا.

وقال مكي إن المرضى تركوا طعام الإفطار وتبادلوا التهاني فور سماع نبأ شفائهم وخروجهم لذويهم.

أكد وكيل وزارة الصحة أن الفريق الطبي يعيش أوقاتا أكثر من رائعة عندما يرى مريضا يتعافى، ويرون أمام أعينهم نتيجة جهدهم، فهم يبذلون قصارى جهدهم ويواصلون الليل بالنهار من أجل الحصول على أفضل النتائج مع المرضى، والوصول بهم إلى الشفاء التام والعاجل، حتى خروج آخر مريض من العزل.

وأضاف مكي: "أننا نعاهدكم أن تظل صحة الدقهلية بأبنائها من الفرق الطبية تقدم كل ما في وسعها من أجل المرضى وحتى يرفع الله عنا هذا البلاء".