عوض: محافظة دمياط نجحت في التصدي للتعديات والمخالفات بنسبة 100%

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح لها اليوم، عن نجاح جهود الأجهزة بالمحافظة في التصدي للتعديات والمخالفات بنسبة 100%، بإجمالي 219 حالة تعدِ على أراضى زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف، تم إزالتهم خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى تلقى 13 طلب تصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بقوة مع هذا الملف وفرض هيبة الدولة.

وأضافت المحافظ إلى أنه تم خلال الحملة المُنفذة اليوم، تحت إشراف اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، وتنفيذ حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والعقيد فادي لوقا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، وبحضور قوة أمنية من مديرية أمن دمياط، إزالة حالة تعدِ على أرض أملاك دولة بالزرقا على مساحة 114 مترا، وإزالة حالة تعدِ أخرى بقرية الشيخ ضرغام ببحيرة المنزلة تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة 9 أفدنة، فضلا عن إزالة منشأتين ذات خطورة داهمة "آيلتين للسقوط"، على مساحة 220 مترا مربعا بدمياط.