11 ألف طالب بأولى ثانوي في دمياط أدوا اختبار الرياضيات إلكترونيا

أدى 10922 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي في دمياط، اليوم ، اختبار مادة الرياضيات عبر موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت .

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام سير عملية الامتحانات وفقاً للخطة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووجهت المحافظ عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة اللحظية لضمان سير الامتحانات على الوجه المطلوب.

وأوضح "عثمان" أن الوزارة قد أعلنت مسبقاً عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain