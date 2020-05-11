حلمي بكر عن سعد الصغير: بدأ يستعيد توهجه

تحدث الملحن حلمي بكر، عن أهمية عامل "القبول"، في تقييم المطربين، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة "القاهرة والناس".

وقال بكر: "زمان كان فيه شكوكو وإسماعيل يس، ومكنتش الجامعة والأكاديمية هي اللي بتقدم الفنان، وظهر شكوكو وثقف نفسه".

وعن سؤال "بتقبل مطرب بنكتة وعشوة"، وذلك تعليقًا على تصريحاته عن المطرب الشعبي سعد الصغير، الذي قال إنه قبله في نقابة الموسيقيين بسبب إلقائه نكتة، قال حلمي: "اللي حصل مع سعد كان غناء خفيف يعني مونولجيست، وبدأ يستعيد توهجه".

وحول النجاح القصير لعدد كبير من الفنانين، قال بكر: "النجاح يبدأ بأغنية، والاستمرار حصيلة من الأغاني، عبدالحليم حافظ بدأ بشوية أغاني ولفت نظر الناس، وبعد كده بدأ يقلق على مسيرتي، ومرة كنا بنتعشى بالليل، قلنا له مالك يا معالي الباشا، سألنا الأغنية الجاية شكلها إيه".