بوتين: الكلمة عند رفع تدابير كورونا في روسيا ستكون للأطباء

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن الكلمة الأخيرة في اتخاذ قرار رفع قيود التباعد الاجتماعي في روسيا ستكون للأطباء.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين - في اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لبحث الوضع الصحي في روسيا - قوله إنه سيتم استئناف عمل بعض القطاعات في روسيا مثل الاتصالات والطاقة والزراعة والبناء بدءا من يوم الغد 12 مايو في الأماكن التي تسمح بذلك.

وأكد الرئيس الروسي، أن الأمر الرئيسي الواجب أخذه في عين الاعتبار عند إزالة القيود المطبقة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" هو حياة وصحة وأمن المواطنين.

وقال بوتين: "لقد زاد عدد الأسرة المتخصصة المجهزة لمعالجة مضاعفات المرض من 29 ألفا إلى 130 ألفا. لدينا مخزون من المعدات والآلات، وهو الآن في غاية الأهمية، تم إنشاء احتياطي من أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأوضح: "ستتم مضاعفة عدد فحوصات الكشف عن فيروس كورونا في روسيا بحلول منتصف مايو تقريبًا ليصل إلى 300 ألف اختبار في اليوم".

وأشار بوتين، إلى أن التجربة العالمية أظهرت أن عدم استعداد النظام الصحي والحمل الزائد عليه كانا سببا في معدلات الوفاة، ولم يسمحا بإنقاذ من احتاج المساعدة، إلا أننا، يمكننا الآن تقديم المساعدة، وبفضل الإجراءات التي اتخذناها في السابق الحفاظ على حياة الآلاف.

وأوضح الرئيس الروسي، أن كورونا المستجد، ألحق ضررا كبيرا بالعديد من قطاعات الاقتصاد ورفاهية المواطنين، وخفض الدخول بالنسبة للكثيرين، وتابع بوتين قائلا: "إن الوباء والقيود الناجمة عنه أصابت الاقتصاد والمجال الاجتماعي وألحقت الضرر برفاهية الملايين من مواطنينا. وانخفضت دخول الكثيرين، وتزايدت النفقات غير المتوقعة، وارتفعت الديون. وينطبق هذا على العاملين في الصناعات المختلفة، ورجال الأعمال، الذين يديرون عملهم الصغير".

وأضاف: "المشكلة الحادة وفقا لأحدث البيانات، بلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميا في روسيا 1.4 مليون، وهو ضعف مستوى أوائل أبريل".

وحول اتخاذ قرار الخروج من القيود المفروضة بسبب كورونا المستجد، قال بوتين: "إن جميع الأقاليم كان يجب أن تقدم خططها للخروج التدريجي من نظام القيود المفروضة ويجب أن تأخذ هذه الخطط في الاعتبار الوضع الحقيقي على الأرض، وتضمن متطلبات السلامة بصرامة، وتحمي حياة الناس وصحتهم، وتعتمد على تقييم مستوى ودرجة التهديدات المحتملة. والكلمة الأخيرة هنا ستكون للأطباء والمتخصصين".

وأشار بوتين، إلى أن التدابير التي اتخذتها روسيا لمواجهة كورونا المستجد تسمح بالانتقال إلى الخروج التدريجي من نظام القيود التي فرضت بسبب انتشار العدوى، لكن هذا الخروج يجب أن يكون خطوة بخطوة. كما وجه بتهيئة الظروف لاستئناف عمل شركات القطاعات الاقتصادية الأساسية، اعتبارا من 12 مايو.

من جانبها، أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم، أن موسكو ستفرض قيودًا على شركات النقل البري التركية بدءا من اليوم إذا لم تقم تركيا بإلغاء القيود المفروضة على النقل البري الروسي.

وذكرت وزارة النقل الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن وزير النقل الروسي يفغيني ديتريخ تحدث هاتفيا مع نظيره التركي عن رفع القيود المفروضة على النقل البري الروسي أثناء العبور إلى الأراضي التركية.

وأشار الجانب الروسي إلى أنه قد يفرض قيودا مماثلة على شركات النقل التركية ابتداء من الساعة 23:00 من مساء اليوم 11 مايو، في حالة عدم اتخاذ الجانب التركي قرارا برفع القيود عن شركات النقل الروسية.