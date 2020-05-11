الحلقة 21 من مسلسل اللعبة.. تحدي "555" بين وسيم ومازو

تشهد الحلقة 21 من مسلسل اللعبة، تحديًا جديدًا في إطار التنافس الدائر بين الثنائي وسيم ومازو، في شكل لعبة يديرها أحد الأشخاص عبر رسائل الفيديو.

التحدي الجديد بين الثنائي أطلق عليه "تحدي 555"، إذ يفوز بينهما من ينجح في جمع 555 شخص في مكان واحد بأي طريقة ممكنة، مقابل حصد الفائز لجائزة مالية قدرها 1.6 مليون جنيه.

يبدأ مازو محاولاته في جمع هذا العدد عن طريق ادعاءه بأنه قرر الانتحار عن طريق إلقاء نفسه من شرفة شقته، إلا أن المحاولة تبوء بالفشل بعدما لم يلفت الكثيرون لمحاولة انتحاره.

على الجانب الآخر، يحاول وسيم جمع 555 شخص عن طريق ادعاء أن الفندق الذي يعمل به يعاني من اشتعال حريق، إلا أن محاولته تفشل بعد تدخل زوجته إسراء والتي هي مديرته في العمل، إذ تعيد النزلاء إلى غرفهم وتحوله إلى التحقيق.

يحاول مازو مجددًا عن طريق إنشاء أكاديمية لكرة القدم مدعيًا بأنها ستجعل المشتركين بها مثل محمد صلاح وستنقلهم إلى فريق ليفربول، إلا أن الشرطة تتدخل لتفشل المحاولة الثانية.

فشل ثان يواجهه وسيم أيضًا، بعدما يحاول جمع العدد عن طريق إقامة مسرحية، إلا أنها تفشل ويحضرها عدد قليل.

مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.