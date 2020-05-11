عاجل.. النائب العام يأمر بفحص أحوال المحبوسين احتياطيا

وجه النائب العام حمادة الصاوي، رؤساء الاستئناف وأعضاء النيابة بضرورة الارتقاء المستمر بمستوى الأداء الفني للأعضاء خلال التحقيقات والتصرفات والمرافعات القائمين عليها وسرعة إنجازها بإتقان؛ حرصا على الدعوى العمومية المنوطة بهم، وقضاءً لمصالح المواطنين والمتقاضين، مؤكدا متابعته الأداء مما يرد إليه وإلى المكتب الفني للنائب العام من مذكرات وتحقيقات وتصرفات، وتوجيهه المكتب الفني ونيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بضرورة المتابعة الفنية المستمرة لسائر القضايا خاصة المهمة منها.

ووجه النائب العام بضرورة استمرار فحص أحوال المتهمين الصادرة أوامر بحبسهم احتياطيا، ومُراعاة مدى توافر مبررات إصدار هذه الأوامر، وإنجاز القضايا المحبوسين على ذمتها في آجال مناسبة.

جاء ذلك في اجتماع عقده النائب العام، اليوم، مع رؤساء الاستئناف بالنيابة العامة بالفيديو كونفرانس.