تعرف على مكونات نظام الـABS وكيفية استخدامه للتحكم في السيارة

يعتبر نظام فرامل الـABS، من أهم وسائل الأمان الحديثة التي أصبحت تتوفر في جميع السيارات الحديثة، حيث يساعد على التحكم بالسيارة وإيقافها بشكل كبير.

ويقول مدرب القيادة الدولي وليد جمال، لـ"الوطن"، إن نظام الـABS للتحكم في الفرامل، يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: وحدة التحكم الهيدروليكي وتحتوي على مجموعة صمامات تعمل بإشارات كهربية، ووحدة التحكم الكهروميكانيكية، ومجموعة حساسات على العجل ترصد معدل تناقص أو تزايد سرعة دوران العجل.

وأضاف أن هناك طريقة للتعمل مع نظام التحكم، وهي أثناء تشغيل الجهاز استمر في الضغط على دواسة الفرامل حتى يقوم الجهاز بعمله وضع تركيزك على التوجيه، وفي حالة السيارات التي يركب الجهاز بها على العجلات الخلفية فقط، يمكن استخدام دواسة الفرامل لتغيير الضغط على العجلات الأمامية ومنع الانزلاق.

وأشار إلى أنه يجب التدريب على استخدام النظام في أماكن مفتوحة، حتى تتعود على نبضات دواسة الفرامل والضوضاء التى يحدثها الجهاز.

وتابع أن من الأمور التي يجب عدم فعلها، التعامل مع السيارة التي جرى تركيب الجهاز بها بنفس طريقة التعامل مع السيارة العادية من حيث قسوة القيادة، كما يجب ألا تكرر الضغط على دواسة الفرامل أثناء عمل الجهاز، فالجهاز يقوم بهذه العملية بمعدل اكبر، وتدخلك في عمله قد يسبب أعطالا بالجهاز، وتذكر دائماً أن قائد السيارة هو المسؤول عن القياة، والجهاز للمساعدة فقط، وعدم الاعتماد عليه بشكل كلي في التحكم بالسيارة.