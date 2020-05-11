كلاب ضالة تهاجم طفلا بالسويس: إصاباته خطيرة

هاجمت الكلاب الضالة، طفل في محافظة السويس، ونقل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية له، بسبب تعرضه لإصابات متعددة خطيرة.

كان الطفل عمر محمد محسن 4 أعوام، تعرض لهجوم الكلاب الضالة، خلال تواجده أمام منزله، وأنقذه الأهالي قبل أن تفترسه الكلاب.

وأكدت أسرة الطفل، أن الكلاب الضالة أصابت العديد من الأطفال خلال الفترة الماضية، وأنهم أنقذوا الطفل قبل افتراسه.

وأكد مصدر طبي، أن الطفل تجرى له عملية جراحية في مستشفى السويس العام، لعلاجه من الإصابات التي تعرض لها.

كانت مديرية الطب البيطري بالسويس، شنت حملة للقضاء على الكلاب الضالة، بأحياء المحافظة.