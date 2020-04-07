"الزراعة" تكشف حقيقة شن حملات للتخلص من الكلاب الضالة بسبب كورونا

نفى الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، وجود حملات تستهدف رش الجو لقتل الناموس، أو قتل الكلاب والقطط الضالة في الشوارع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائي "dmc"، أن الوزارة تقوم بحملات تطهير ضد فيروس كورونا، وليست لها علاقة بقتل القطط والكلاب مطلقًا، مشددًا على أن الوزارة طهرت أكثر من 8000 منشأة وبعض الشوارع بواسطة معدات وزارة الزراعة.

وأوضح "القرش" أن مشكلة الكلاب الضالة ليست مشكلة الطب البيطري، ولكنها مشكلة مجتمعية، مشددًا على أن القمامة هي التي تجمع الكلاب الضالة.

وشدد على وجود حملات توعية للأطفال والشباب لمعرفة طريقة التعامل المثلى مع الكلاب الضالة، مؤكدًا على أن مشكلة الكلاب الضالة هي مشكلة مجتمعية.