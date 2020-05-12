في الحلقة 18 من الاختيار.. منسي يلتقي شيخ شباب قبائل سيناء

استقبل عشماوي نبأ مقتل أمير الجماعة أبو عبدالله، في بداية الحلقة 18 من مسلسل الاختيار، وبدأ التشاور بينهم لاختيار أمير جديد لهم.

خلال أحداث الحلقة، دار حوار بين عشماوي وأحد البدو، أخبرهم بضرورة ترك الجبل بعيدا عنهم، ويرحلون بعيدا عن مساكنهم ومكان أكل عيشهم.

شيخ شباب قبائل سيناء، التقى البطل منسي على الطريق، وسط الصحراء، ودار حوار بينهما حول السيدة العجوز التي ساعدها منسي، بعد أن تركها ابنها للانضمام للإرهابيين، وبعدها بدأ الشيخ السيناوي، في التفكير في دعم الجيش والتدريب على مواجهة الإرهابيين.

وفي مشهد آخر، بدأ منسي يتجه لغرس روح الوطنية وحب البلد والاحتماء في الجيش بين طلاب مدارس سيناء وأهلها وشبابها، ليكونوا دعما له في حربهم ضد الإرهاب.

وانتهت الحلقة، بتخطيط عشماوي وأنصاره لعملية جديدة تستهدف رجال الجيش، وبدأوا في تتبع خطوات رجال الجيش والكمين الجديد الذي بدأوا بناءه، في وسط الصحراء.