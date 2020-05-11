عمرو سعد عن مشاركته في الاختيار: اللي يسبق التاني يسلم على الشهيد

نشر النجم عمرو سعد صورًا من كواليس مشاركته كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، عبر حسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام".

وعلق سعد على الصور قائلاً: "اللي يسبق التاني هناك يسلم على الشهيد، سعدت بمشاركتي معاكم وربنا يلهمنا دايماً الاختيار الصالح حتى لو كان صعب، تحية لأرواح الشهداء الأحياء عند ربنا وتحية للأطبال الأحياء بيننا وشكراً لكل أسرة الاختيار واخواتي أمير كرارة وبيتر ميمي وحسين عسر وأنا كضيف استمتعت، كل النجاح والتوفيق إن شاء الله".

يذكر أن عمرو سعد قد تصدر تريند "تويتر" و"وجوجل" عقب ظهوره كضيف شرف في حلقتين، ويشارك في البطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، مها نصار وعدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار باهر دويدار.