55 حالة وفاة و 1114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم وفاة 55 شخص بفيروس كورونا لترتفع الوفيات إلى 3841 شخص وإصابة 1114 شخص لترتفع الإصابات بالفيروس في تركيا إلى 139771 شخص.

مبيعات السيارات المستعملة تنخفض في تركيا بسبب ارتفاع الأسعار

ارتفعت أسعار السيارات في سوق السيارات المستعملة عبر الإنترنت في تركيا بنسبة 2.5٪ في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. ومن ناحية أخرى، كان هناك انخفاض بنسبة 17 بالمائة في المبيعات مقارنة بشهر إبريل الماضي.

وأكدت شعبة موزعي السيارات في غرفة التجارة التركية أن تقلصًا حادًا في مبيعات السيارات حدث في تركيا خلال مارس وأبريل الماضيين، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث سجلت الشعبة بيع 127252 سيارة فقط خلال الشهرين الماضيين.

انتقادات لقرار إلغاء الحظر في عدد من المناطق في تركيا

انتقد عبد اللطيف شنر، عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري التركي عن دائرة قونيا في لقائه مع الإعلامي إسماعيل دوكل في برنامجه "خلف الكواليس" على قناة تيلي 1، إجراءات فك الحظر في تركيا، متسائلا كيف للحكومة حل الحظر في ظل حالة الإصابة اليومية بالفيروس التي مازالت في الآلاف.

واستنكر الأستاذ الدكتور طوفان توكك، الأستاذ بكلية الطب جامعة إسطنبول، في حديث له مع الصحفية فوليا صايباش، في جريدة حريت التركية، إجراءات فك حظر التجوال من جانب الحكومة التركية بعد أسبوعين فقط من تطبيقه، مؤكدًا أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مرتفعة في تركيا حتى الآن.

وبعد أن خرج المواطنون إلى الشوارع وتكدست الأسواق التجارية ومراكز التسوق بالمواطنين ارتفعت الأعداد مرةً أخرى، مؤكدًا أن الموجة الثانية من تفشي الفيروس ستكون في شهر أكتوبر المقبل وستكون أكثر شراسة من الموجة الأولى.

كورونا والفقر يجبران مسنا تركيا على العمل في مسح الأحذية في الشوارع

أجبر تفشي فيروس كورونا وتفشي الفقر المدقع في تركيا قادر قاياق المسن التركي البالغ من العمر 83 عامًا، والذي يقطن إزمير التركية، على العمل في مسح وطلاء الأحذية خلال الأربع ساعات المسموح فيها بخروج المسنين فوق الخامسة والستين من عمرهم من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأكد أنه كان يعمل موسيقيًا لكن ظروف الفقر وتفشي فيروس كورونا في البلاد هو ما اضطره إلى ممارسة مهنة مسح الأحذية حتى يوفر لنفسه حياة كريمة.