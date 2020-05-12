صحفية تركية تنتقد مزاعم أردوغان بتدبير انقلاب ضده

انتقدت نوشين مينجو، الصحفية التركية مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتدبير انقلاب ضده وأكدت لماذا الآن يوجد انقلاب وأنت في السلطة منذ عشرين عامًا؟

وأكدت نوشين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إذا كان هناك انقلاب فلماذا لم تتخذ الإجراءات بإقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة أو وزير الدفاع مثلما يحدث مع الصحفيين أو المواطنين باعتقالهم؟

شيخ تركي يؤكد: رأيت الانقلاب في الحلم

أكد جبلي أحمد خوجة الشهير بأحمد محمود، أحد شيوخ جماعة إسماعيل آغا الصوفية الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه رأى في المنام حلمًا مفاده تدبير انقلاب على الرئيس التركي هذا العام.

وأضاف جبلي بأن هذا لم يكن الحلم الأوحد بل سبقه عدة رؤى وأحلام أخرى، حيث رأى حلمًا قبل انقلاب 2016 بخمسة أو ستة أشهر وأحلام أخرى تتعلق بالعمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة التركية.

وانتقد جبلي كل من يتهم أردوغان بنشر الشائعات. وقال "كيف هذا؟ لقد رأيت الانقلاب المدبر في أحلامي"، وانتقد مؤيدي الانقلاب مؤكدًا أن هذا الأمر لن يكن في صالحكم أو في صالح تركيا.