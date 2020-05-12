ضجة بث "عجينة" بمستشفى شربين مستمرة.. المدير: النائب بيت النية للأزمة

أجواء من الغضب مازالت تسيطر على العاملين بمستشفى شربين المركزي من بث النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، فيديو بث مباشر على صفحته الشخصية بالـ "فيسبوك"، وتدخل الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، لتهدئة الأوضاع داخل المستشفى ولإعلان تضامنهم الكامل مع الأطباء والطاقم الطبي بالمستشفى.

"أحاول تهدئة الأطباء بالمستشفى بعد إحساسهم بالإهانة وعدم تقدير النائب لجهودهم وعملهم فى ظل الظروف الحالية ووجودهم فى خطوط النار الأولى فى الحرب ضد كورونا مما يعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر" هكذا أكد الدكتور صابر مشالي مدير مستشفى شربين المركزي، والتي شهدت واقعة تعدي النائب إلهامى عجينة على الأطباء.

وقال "مشالي"، إن "النائب إلهامي جنينة كان مبيت النية لافتعال أزمة بدليل وجود البث المباشر من لحظة دخوله المستشفى".

وأكد أن المستشفى ليس ساحة لتصفية المعارك السياسية، مضيفا "لا نعرف النائب ولم نره من قبل فلم يحضر ولو مرة لمساعدة المستشفى، وجاء فقط لافتعال أزمة، وأهان الجميع حتى أنه دخل غرفة الجبس" وتعجب من كلام النائب مع طبيب العظام قائلا له: "أنت لازم تنظف بنفسك"، وتساءل "هل شغلة الطبيب أنه ينظف ولا يعالج المريض؟"، ثم حاول تصوير المرضى وتذاكر العلاج وهذه مخالفة قانونية وأسرار المرضى يحميها القانون وميثاق الشرف، بحسب تصريحات مدير المستشفى.

ويواصل "مشالي" تصريحاته لـ"الوطن"، قائلا: "أنا غادرت المستشفى الساعة 4 عصرا بعد يوم طويل من العمل بدأ الساعة 8 صباحا، وتسلم الدكتور إيهاب مسعد المدير المناوب العمل خلال الفترة المسائية، وفى الساعة الخامسة والنصف دخل النائب المستشفى ومعه عدد من الأشخاص ويقوم أحدهم بالتصوير ولم يعرف نفسه لأحد والمستشفى له طبيعة خاصة لأنه يضم العديد من التخصصات، منها "الصدر والحميات وعزل لمرضى كورونا" ولذلك يتم توجيه أى زائر أو مريض إلى بوابة الدخول الخاصة به كإجراء وقائى لمنع انتشار العدوى".

وعبر مدير المستشفى عن غضبه من تصرفات النائب قائلا "النائب إلهامى عجينة ترك دائرته بمشاكلها وحضر خصيصا لافتعال مشكلة لا مبرر لها، فى دائرة أخرى ومركز آخر وطلبنى الأطباء بعد زيادة تصرفاته غير المسؤولة وعندما حضرت ورغم غضب الأطباء حاولت تهدئته وطلبت سماع مشكلته ولكن للأسف لم أسمع منه سوى إهانة الأطباء فقال لى "قبل ما تتعلموا الطب تعلموا الأدب"، وده كلام مش مقبول الناس دى تركت بيوتها وتعمل وسط المخاطر بينما تقول للناس الزموا بيوتكم ولا تستحق من أي شخص مهما كان هذه الإهانات ومع ذلك احتويت الموقف مع النائب وقلت له لنا حق عندك يا سيادة النائب، فكان الأجدر به لو لديه مشكلة أن يرفعها للمسئولين الأعلى ويحاسبونا لو كان هناك أي تقصير".

وأضاف مدير المستشفى، أن "النائب رفض ارتداء الكمامة قبل دخول الأقسام ثم ردد إهانات فى حق الأطباء وحقى قائلا "مدير فاشل" و"مستشفى فاشلة"، فحضر له الدكتور إيهاب مسعد المدير المناوب، لكنه ظل يزعق ويسب المستشفى والأطباء، وعندما اعترض الدكتور إيهاب على أسلوبه أهانه ورغم وجود أكتر من طبيب والعديد من التمريض وظل يردد أن المستشفى لا يوجد به أطباء رغم أن البث المباشر الذى كان ينشره يظهر الأطباء والتمريض على صفحته بالفيسبوك، فالنائب كان متحفزا وظل يصرخ فى وجه الجميع ويستفز الأطباء والعاملين بالمستشفى بالتصوير، وعندما طلبوا منه إيقاف التصوير وعرض طلباته أو مشكلته رفض، وقال للأطباء أنا جاى أمر على المستشفى، ثم قال إن له مريضا فى الباطنة من دائرته بلقاس".

من جانبه قال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن "النائب تعمد دخول المستشفى في وقت حساس وهو قبل الإفطار بحوالي نصف ساعة فقط، وهي فترة هدوء وسكينة واستعداد للإفطار، إلا أن النائب تعامل بطريقة غير لائقة ومعاه ناس لا تعمل في المهنة ويصورون ما يحدث ويبثون على فيسبوك، فلم تكن زيارة من أجل مريض فقط".

وأضاف "الشحات" لـ "الوطن"، "أن مجلس النقابة اتخذ قرارا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب، وسيتم تحرير محضر بالنيابة العامة بقيامه بالتعدى على الأطباء والتعدى على خصوصيات المرضى بالتصوير".

ومن جانبه أكد النائب إلهامي عجينة، "إننا مع الأطباء ويقدمون خدمات جليلة، ونفخر بمستشفيات جامعة المنصورة، ونتمنى أن نفخر بمستشفى شربين، وتقدم خدماتها للمرضى، وأنا لا أشغل بالي بالانتخابات القادمة".

يذكر أن نقابة أطباء الدقهلية، أعلنت رفضها لما قام به النائب من بث فيديو مباشر من داخل المستشفى، واعتبرت ما فعله تدخل في عمل الأطباء مؤكدين أنه يقومون بواجبهم في تلك المرحلة الحرجة، كما زار الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة المستشفى، بعد علمه بما حدث، ووجه الشكر لطاقم المستشفى، مؤكدا أنهم الدرع الواقي في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.